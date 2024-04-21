華兩批物資抵埃及 將運加薩

【本報綜合報道】內地官媒昨天報道，為了緩解巴勒斯坦加薩地帶人道主義嚴峻局勢，中國政府持續向巴勒斯坦提供力所能及的援助。上周四及上周五，中國新援助巴勒斯坦的帳篷、毛氈、棉服、醫療用品及麵粉等兩批物資，先後運抵埃及阿里什機場及塞得港，並將通過拉法口岸運往加薩地帶。

食品醫藥用品等 中國駐埃及大使館公使銜參讚趙亮表示，自以色列與巴勒斯坦爆發新一輪衝突以來，中國積極發揮負責任大國作用，已經提供一批現匯援助，並通過埃及向加薩地帶提供兩批食品、藥品、醫療用品等緊急人道主義物資。在此過程中，中國駐埃及使館積極與埃及政府各部門、埃及紅新月會等機構協調，確保中方人道主義援助物資，及時安全地送達加薩地帶民眾手中。

中國政府去年11月向加薩地帶援助40車緊急人道主義物資，今年3月27日援助的450噸大米運抵塞得港。巴勒斯坦駐埃及大使迪亞布表示，巴方高度讚賞中方始終堅定支持巴勒斯坦人民正義事業，在國際場合為巴方主持公道、仗義執言；又稱加薩地帶人民正在經歷人道主義災難，中國政府及人民在此關鍵時刻提供緊急人道主義物資援助，巴勒斯坦政府和人民對雪中送炭的善舉表示誠摯謝意及崇高敬意。