以伊戰略恐變 今後或直接攻對方領土

【本報綜合報道】面對伊朗首度發動大規模越境攻擊，以色列目前只是作出有限度的軍事回應，雙方第一輪直接交火暫時告一段落。美國傳媒指出，當前局勢未有惡化至演變為全面地區戰爭，外界反而感到十分憂慮，擔心以伊關係已經進入新階段，雙方不再有任何顧忌，今後可以肆意襲擊對方領土報復，施襲規模亦勢必擴大。

在以色列本月初空襲伊朗駐敍利亞大使館前，雙方過去都是在第三方國家及地區爆發衝突，例如敍利亞、黎巴嫩、巴勒斯坦，不論是施襲方的攻擊還是受襲方的報復，規模都相對克制，不會持續交火令局勢急轉直下。如今這個戰略平衡已經被以伊兩國親手打破，伊朗透過實戰證明能夠從領土直接打擊以色列，以色列展示可以針對伊朗核設施發動遠程打擊；雙方下一輪直接交火會否攻擊對方核設施成為關鍵。

料加快伊朗核設施地下化 美國傳媒指出，以色列總理內塔尼亞胡考慮如何報復伊朗時，白宮及五角大樓敦促他發起旨在傳達訊息而非打擊、傷亡情況減至最低的行動。雖然以色列成功擊中伊朗核設施的防空系統，展示多年來演練這類空襲行動的成果，但同時產生長期的反效果，伊朗可能加快核設施地下化的進度，增加以色列施襲難度；也可能擴大核設施規模，令國際原子能機構檢查人員更難掌握伊朗進行性質最敏感的活動之地點。

美國官員透露，對以色列不聽從總統拜登的警告，不要對伊朗反擊表示失望，指出美國國防部、參謀長聯席會議、中央情報局及情報界均認為反擊不是好主意，形容以方不聽從美方意見實在令人尷尬，但拜登依然對以色列「盲目忠誠」。該官員表示，以色列正在參加一場危險遊戲，拜登的中東地區政策令美國成為目標被瞄準。