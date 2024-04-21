伊朗外長淡化以攻擊 稱無意報復

阿卜杜拉希揚

【本報綜合報道】以色列據報上周五發動有限度報復性攻擊，伊朗方面輕描淡寫處理。伊朗外交部長阿卜杜拉希揚同日稍後回應時形容，事件純屬兒戲更不算襲擊，表明只要以色列不再貿然攻擊，伊朗不會再作軍事報復，或代表兩國緊張局勢暫告一段落。

警告倘再攻擊 以必後悔 正在美國出席聯合國安全理事會會議的阿卜杜拉希揚，上周五會見駐紐約的回教國家特使的時候指出，伊朗擊落向伊斯法罕發射的微型無人機，未有造成任何破壞或傷亡，並形容親以色列傳媒試圖以勝利描繪失敗。他同日接受美國傳媒專訪，更嘲笑來襲無人機像是兒童玩具。

雖然阿卜杜拉希揚強調無意報復以色列，但警告若果以色列再發動攻擊，伊朗將迅速及嚴厲回應，聲言以方必定後悔。他提到伊朗此前攻擊以色列只是示警，否則就會針對海法、特拉維夫及經濟港口，並強調只針對軍事目標，不針對平民是伊方底線。

阿卜杜拉希揚強調，回教激進組織哈馬斯去年突襲以色列，伊朗事先並不知情，又認為哈馬斯並非恐怖組織，只是反對以色列佔領土地。他指摘以方在加薩地帶停火談判苛索，以彌補在加薩地帶戰爭未能夠實現的目標，但認為當下是好時機達成協議。