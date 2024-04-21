伊拉克親伊朗民兵基地爆炸1死

【本報綜合報道】以色列據報攻擊伊朗翌日，伊拉克巴比倫省一個隸屬於親伊朗民兵組織人民動員力量的重要軍事基地昨天凌晨爆炸，附近醫院透露造成一人死亡及6人受傷。人民動員力量其後宣布，使用無人機襲擊以色列南部紅海港口城市埃拉特一個重要目標作為回應。

宣布襲以港口城市作回應 人民動員力量發表聲明證實，位於巴比倫省北部馬什魯區高速公路卡爾蘇軍事基地的總部發生爆炸，調查小組趕到現場確認爆炸造成物質上損失及人員受傷，將在初步調查結束後再作說明。現場畫面顯示，基地起火後發生大爆炸，有冒出火光的碎片飛向天空。英國傳媒引述消息報道，基地受到空襲但來源不明。匿名以色列官員表示與襲擊無關，美國官員也表明爆炸並非美方軍事行動造成。

卡爾蘇軍事基地位於伊拉克首都巴格達以南約50公里，在美國軍方撤出伊拉克前由美國陸軍使用，目前是人民動員力量參謀長所在地。伊朗伊斯法罕空軍基地上周五遇襲當天，網上流傳伊拉克首都巴格達、敍利亞南部地區同樣發生爆炸；外界關注今次爆炸是否以色列報復伊朗此前攻擊該國的軍事行動。