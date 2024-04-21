以色列3導彈齊發 毀伊朗護核設施雷達

大報復內情 旨在展攻擊力 以色列據報上周五首度向伊朗發起軍事行動報復後，交戰雙方翌日繼續「心照不宣」冷處理事件。美國傳媒披露，以色列戰機在伊朗領空外發射導彈實施「非常有限度」攻擊，目標是保護核設施的防空系統，展示深入境內的精確打擊能力；外界憂慮以方此舉也是為了日後直接空襲核設施，掃除伊方防禦障礙。

根據最初的說法，伊朗中部城市伊斯法罕遭攻擊，受襲目標是空軍基地而非核設施，施襲手段是可能從伊朗境內發起的小型無人機。美國傳媒上周五引述高級美方官員報道，以色列戰機在沒有飛入伊朗領空的情況下，發射3枚導彈攻擊伊斯法罕一個防空雷達設施，它是納坦茲核設施保護網絡一部分。根據首份戰場損傷評估，空襲成功清除目標，以色列旨在向伊朗表明擁有這些攻擊能力，但不尋求局勢升級。

美國傳媒引述高級美方軍事消息指出，以色列使用導彈及無人機擊中預期目標，攻擊對象只限一個，即上述俄羅斯製造的防空系統，它遭多次打擊證明「無效」。以色列官員向英國傳媒表示，以方通報夥伴國家，其主要攻擊平台在空中，沒有進入伊朗領空，暗示發動防區外導彈攻擊。伊拉克一個與回教什葉派民兵組織有關連的媒體，公開在首都巴格達郊區拍攝的畫面，聲稱在當地發現一枚以色列導彈殘骸。

料用國內企業研空射導彈 英國傳媒報道指出，根據上述伊拉克媒體提供的畫面，專家認為以色列使用由國內防務企業拉斐爾研製的藍麻雀（Blue Sparrow）空射彈道導彈；知情人士表示，美國國防部初步評估也得出相同方向的結論。根據拉斐爾官方網站介紹，藍麻雀屬於麻雀系列空射彈道目標，能夠模擬不同彈道導彈的飛行軌迹及重返大氣層機動，用於測試以色列箭式導彈防禦系統；它分為短程的黑麻雀、中程的藍麻雀及銀麻雀。

以疑炸敍利亞建空中走廊 藍麻雀空射彈道導彈射程2,000公里，發射前重量1,900公斤。值得留意的是，伊斯法罕上周五遇襲之際，敍利亞南部地區發生爆炸；敍利亞國營傳媒報道，以色列導彈攻擊該區防空設施。前高級美國國防官員向英國傳媒指出，這與以色列為了對伊朗發動防區外導彈攻擊，首先在敍利亞建立不受地面威脅的空中走廊之做法脗合。

當以色列成功在敍利亞上空打開空中走廊後，參與行動的戰機進行空中加油，之後發射藍麻雀空射彈道導彈；導彈向東飛越伊拉克上空期間一分為二，後半部分的推進器拋棄，彈頭及重返大氣層載具在內的前半部分繼續飛往伊朗。以色列國防軍拒絕評論事件，伊朗官員向英國傳媒稱，以色列也使用小量導彈施襲，但均被攔截。

精確打擊 無波及其他設施 此外，根據上周五在以色列空襲後由合成孔徑雷達衞星拍攝的圖像，伊斯法罕一個S300PMU2型防空導彈陣地出現損毀的迹象，一個30N6E型雷達受損，4個原本部署周邊的防空導彈發射車事後移離現場。美國傳媒引述分析指出，今次空襲屬於非常精確的打擊，沒有波及周邊數個敏感性質設施，顯示以色列事前挑選特定目標報復。本報綜合報道

伊朗在伊斯法罕部署防空系統保護核設施。 以色列空襲伊朗示意圖 伊朗從俄羅斯引進S300防空系統。 伊拉克首都巴格達郊區出現以色列導彈殘骸。