第二艘國產郵輪 完成下塢

下塢儀式在中國船舶集團有限公司旗下上海外高橋造船有限公司2號船塢完成，船體分段將似搭積木一樣，快速拼接在一起。大型郵輪專案建造總監陳劍威表示，下塢是船舶建造過程中一個標誌性節點，郵輪下塢也標誌着中國郵輪領域批量化設計建造能力基本上形成。

與國產首艘大型郵輪「愛達‧魔都號」相比，H1509船尺寸更大、設備更先進，總噸位增加0.64萬噸，達到14.19萬噸，船身總長增加17.4米，達341米。H1509船專案整體進度目前達到20.42%，開展設計、建造、採購、物流等工作。在設計方面已進入尾聲，正進行背景模型、廚房及洗衣間煙道等專項平衡及重點區域覆查，全船技術狀態固化即將完成。至於建造方面，目前全船699個結構分段已完工124個，舾裝工程也已全面啟動。