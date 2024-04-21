虛構直播人氣 浙江首宗定罪

【本報綜合報道】浙江寧波鄞州區人民檢察院近日審理省內首批透過造假手段操控軟件虛增直播間人氣案件，包括起訴王×非法經營罪，最終判處有期徒刑1年3個月，緩刑1年6個月，並罰款5萬元（人民幣‧下同，約5.5萬港元）。

涉案者非法獲利330萬 案情指，王×2022年底向長沙×科技公司購買大量手機、路由器及網絡交換器等網絡設備，以及翻牆工具及雲控軟件，在鄞州區多地設立群控機房，並僱用楊××等人操作接單系統及群控軟件。當一切準備就緒後，他在電腦利用雲控軟件，操控機房裏約4,600部手機，以虛假帳號自動進入×短片平台直播間互動，藉此讓客戶直播間人氣暴漲，自前年11月至去年3月間獲利近300萬元（約330萬港元）。

鄞州區人民檢察院承辦人表示，王×等人違反國家規定，以營利為目的，使用批量操控軟件，向他人有償提供發布虛構評論及點讚等服務，擾亂市場秩序，應以非法經營罪定罪處罰。該系列案共有17人進入檢察院審查起訴階段，當中10人已被法院判處罪成。