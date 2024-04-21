女生做早操病發亡 教師釘牌

宋姓教師

【本報綜合報道】吉林省白城醫學高等專科學校女生小趙日前疑被迫做早操，導致突發心臟病死亡，相關部門介入調查。吉林省教育廳上周四發布通報確認，小趙患有先天性心臟病，涉嫌收禮輔導員曾審簽同意體能測試免試，現被撤銷教師資格，同時責成涉事學校作出深刻檢查。

患先天心臟病 疑曾受罰 早前報道指出，小趙在大一入學軍訓時，已向學校提供患有先天性心臟疾病醫院證明，並獲准豁免參與學校組織體育活動。家屬稱，小趙今年清明節期間在輔導員宋×暗示下，花費逾100元人民幣（約110港元）為其購買鮮魚，卻因運輸問題導致鮮魚死亡，因此引起對方不滿。家屬指控宋×認定小趙心臟病證明屬假，遂故意讓她帶病做早操。

當局調查指，小趙在當天早操尚未開始已突然倒地，宋×現場查看情況並採取急救措施，隨即給該校醫學技術學院副書記、學生父親分別致電報告情況，亦證實存在小趙送魚情況。白城醫學高等專科學校決定依規定撤銷宋×教師資格，調離輔導員崗位，並依據相關黨內法規給予宋×相應處理。

小趙