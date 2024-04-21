山東建公路迫遷27戶 村委強徵70畝地安置惹不滿

為了安置早前因修建高速公路而被迫拆遷27戶居民，山東省臨沂市蘭山區半程鎮趙家村村委會在不顧村民反對情況下，向另外80多戶村民強徵並轉讓約70畝土地，準備修建住宅屋苑，遭多名受影響村民聯名向政府部門投訴。

村民李先生受訪時解釋，臨沂往來棗莊滕州市的「臨滕高速」兩年前開始修建，由於公路正好經過村子，需徵用部分村民房屋及土地，拆除其中27戶村民房屋。為了安置上述村民，村委會向80多戶村民流轉約70畝土地，聯合一間房產開發商，準備修建一個住宅屋苑。

2023年7月，趙家村村委會與一間房產開發商簽訂一份還建區合作協議。根據協議，經村兩委研究、四支隊伍會議通過，雙方將合作開發建設趙家村臨滕高速還建社區。然而，李先生懷疑部分村民簽訂協議是由村幹部代簽，受影響村民根本不知情，包括他在內，又指自己與多戶村民均反對村委會流轉土地事宜，曾聯合簽名表達反對意見。

村民反對 指不需那麼多地 談及為何反對村委會流轉土地建設屋苑時，李先生指村民本來持有土地不多，為了安置27戶拆遷戶，根本毋須徵收那麽多地。他同時質疑，村委會根本沒有就流轉土地建設住宅屋苑一事辦理合法手續。村民王先生則認為，村委會借用安置臨滕高速拆遷戶名義，流轉土地再聯合開發商開發住宅屋苑，對大部分村民來說沒有甚麽好處。

由2023年9月開始，村民曾與開發商施工人員發生衝突。他們翌年2月先後向臨沂市及山東省國土部門舉報此事。李先生透露，臨沂市蘭山區自然資源局執法工作人員本年3月曾到場調查，向項目負責人下達責令土地恢復原貌通知，卻無下一步行動。

另一村民韓先生亦稱，村委會事前無經全體村民大會開會討論，又指村委會幹部宣稱，村裏準備自己開發流轉土地用於建房，好讓村民能夠購買及居住，如果不簽就會代簽。惟村民後來發現，村委會把土地轉讓開發商，感覺自己受騙，於是聯同其他30多戶村民簽名反對。

區政府指建屋工程已叫停 面對村民質疑，趙家村村黨支部書記解釋，由於政府徵用房屋及土地，上級政府作出安排，在村內建安置房安置拆遷戶。他另提到，村黨支部等將與一間開發商合作修建安置房，此事通過村內流程且得到村民代表同意。故此不需通過召開全體村民大會討論。內媒日前報道，臨沂市蘭山區自然資源局透露工程已被叫停。本報綜合報道