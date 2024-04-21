上海禁酒店強制刷臉登記

【本報綜合報道】內地不少酒店辦理入住登記時，不少旅客習慣「刷臉」辦手續，或用「刷臉」支付等，十分方便。惟有民眾擔憂人臉等訊息被多次採集後，會造成個資外洩，質疑酒店「強制刷臉」的必要性。上海市旅館業治安管理訊息系統近期陸續發布通知，嚴禁酒店對已經出示身份證件的旅客要求「強制刷臉」；當地有多間酒店亦確認接到公安部門通知，取消「刷臉」才能入住的措施。

內地傳媒上周五報道，內地一名旅客日前入住上海市一間外籍人士入住較多的酒店時，對方已經不再要求強制人臉識別。內地傳媒隨後向上海市多個區的10多間酒店前台致電確認，工作人員均表示目前不再要求「強制刷臉」才能夠入住。

獲旅客同意 忘帶身份證仍可核驗 該旅客拍攝在酒店前台的提示牌顯示，嚴禁發生不「刷臉」不能夠入住的情況，對於忘記帶身份證件的旅客提供便民核驗服務，但事前需明確取得旅客本人的同意。

多間酒店前台工作人員表示，上述新措施已經推行十幾天，最早的酒店在上月底實行，部分酒店本月15日才開始，相關新措施由當地派出所通知執行。另有工作人員表示，若旅客無帶身份證，又不願意「刷臉」，需要到附近派出所申請臨時身份證明就可以入住。針對相關措施何時推行等問題，上海市公安局暫無作出回應，目前無法確認準確時間點和實施原因。