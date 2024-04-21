涉巨額受賄 國開行前副行長被起訴
【本報綜合報道】最高人民檢察院上周五表示，國家開發銀行前黨委委員、副行長王用生涉嫌受賄一案，國家監察委員會已經調查終結，由吉林省吉林市人民檢察院審查起訴，近日向吉林市中級人民法院提起公訴。
藉職權提供融資幫助
檢察機關起訴指控，王用生利用擔任國家開發銀行遼寧省分行黨委書記、行長，國家開發銀行黨委委員、副行長等職務上的便利，以及利用本人職權或地位形成的便利條件，為他人在貸款融資、債券申購、人事安排等事項上提供幫助，非法收受他人財物，數額特別巨大，應以受賄罪追究其刑事責任。
王用生1958年出生，為高級經濟師，歷任中國建設銀行河南省分行辦公室主任、鄭州分行行長，中國投資銀行鄭州分行行長，國家開發銀行河南分行行長、遼寧分行行長、企業局局長等職務。王用生於2011年5月出任國家開發銀行黨委委員、副行長，2018月4月卸任退休，後來先後擔任中石油集團公司外部董事和中國電信集團有限公司外部董事。
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