涉巨額受賄 國開行前副行長被起訴

【本報綜合報道】最高人民檢察院上周五表示，國家開發銀行前黨委委員、副行長王用生涉嫌受賄一案，國家監察委員會已經調查終結，由吉林省吉林市人民檢察院審查起訴，近日向吉林市中級人民法院提起公訴。

藉職權提供融資幫助

檢察機關起訴指控，王用生利用擔任國家開發銀行遼寧省分行黨委書記、行長，國家開發銀行黨委委員、副行長等職務上的便利，以及利用本人職權或地位形成的便利條件，為他人在貸款融資、債券申購、人事安排等事項上提供幫助，非法收受他人財物，數額特別巨大，應以受賄罪追究其刑事責任。