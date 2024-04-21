傳偷吃外賣被毒殺 死者室友遭刑拘

【本報綜合報道】網上流傳湖南湘潭大學近日有學生因外賣經常被偷，在外賣食物投毒令偷吃的學生毒死。校方上周五表示外賣投毒一事不實，警方翌日凌晨通報並未否認有人投毒一事，僅稱死者的室友周××有重大犯案嫌疑，已經被刑事拘留。

湖南湘潭大學指不實 相關消息傳出後迅速登上微博熱搜榜第一，流傳的截圖顯示，該名外賣被偷的學生，通過委託同校化學系的學生，在學校實驗室獲得、可以用於治療痛風發作等的藥物秋水仙鹼，放在外賣「釣魚執法」。有消息稱，偷吃外賣的學生曾經到醫院檢查，最終不治。湘潭大學黨委宣傳部表示，網上流傳情況不屬實，其他情況仍然調查。警方目前介入調查，校方上周六再次回應指，對上述事件深感悲痛，將配合警方辦案，做好善後工作。

湘潭市公安局上周六凌晨通報，本月12日接獲民眾報案，表示湘潭大學25歲在讀研究生張××疑似被人投毒。警方調查發現，張××本月7日因身體不適到醫院求醫，本月13日經搶救無效，最終因多器官衰竭死亡。警方偵查發現，死者在學校的27歲男室友周××有重大犯案嫌疑，已經將其帶走調查。