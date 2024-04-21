西安地鐵10號線試車追尾 傳釀傷亡

【本報綜合報道】內地網民上周六凌晨發文聲稱，陝西省西安地鐵10號線試車時出現事故，其發布圖片顯示車頭和車廂均嚴重受損。另有網民稱，這宗事故造成傷亡。官方回應表示，多個部門已經介入處理。

西安市政府、高陵區政府、高陵區應急管理局工作人員上周六回應查詢時，均表示未接到相關事故報告。西安市應急管理局工作人員指出，有處理這宗突發事故，但處理主體是西安市軌道交通集團。西安中車長客軌道車輛有限公司其後通報，事發上周四晚上11時50分，公司在西安地鐵10號線在建未開通的試驗線路執行車輛型式試驗時，因現場試驗人員處置不當等原因導致車輛追尾，造成車輛局部受損，事故原因正在調查分析。