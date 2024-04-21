西安地鐵10號線試車追尾 傳釀傷亡
【本報綜合報道】內地網民上周六凌晨發文聲稱，陝西省西安地鐵10號線試車時出現事故，其發布圖片顯示車頭和車廂均嚴重受損。另有網民稱，這宗事故造成傷亡。官方回應表示，多個部門已經介入處理。
西安市政府、高陵區政府、高陵區應急管理局工作人員上周六回應查詢時，均表示未接到相關事故報告。西安市應急管理局工作人員指出，有處理這宗突發事故，但處理主體是西安市軌道交通集團。西安中車長客軌道車輛有限公司其後通報，事發上周四晚上11時50分，公司在西安地鐵10號線在建未開通的試驗線路執行車輛型式試驗時，因現場試驗人員處置不當等原因導致車輛追尾，造成車輛局部受損，事故原因正在調查分析。
原9月具初期營運條件
西安地鐵10號線一期今年將開通營運，西安市政府上月公布的附件《開通運營地鐵線路實施方案》提到，今年2月地下段具備動車調試條件，上月啟動綜合聯調，本月完成聲屏障施工，下月環園中路停車場開始動車調試等，至9月具備初期營運條件。
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