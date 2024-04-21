廣州索價千萬樓盤 揭牆內發泡膠塞滿

入住數月廁所滲水 大堂塌天花難安居 廣東省廣州市白雲區某屋苑業主近日投訴，花近千萬元人民幣購買「精裝房」僅入住數月出現品質問題，包括廁所滲水，甚至在睡房牆壁發現大量發泡膠填充物等。內媒前天報道，白雲區住建交通局已責令建設單位全面排查，下一步全程監督修繕施工，確保房屋質量安全符合要求。

多名來自不同座數業主投訴，其單位質量存在問題，包括廁所滲水，附近牆壁出現發霉痕迹，不僅為生活帶來不便，更憂慮會對家中長者及孩子造成安全隱患。其中一名業主更稱，由於樓上住戶廁所漏水，不得不弄壞自家天花板維修，不知道未來會不會再漏。

除了漏水問題，另一名業主發現睡房凸窗（飄窗）藏有發泡膠填充物。他指只要使勁捶擊數次，牆身就會出現裂痕，只要揭開牆壁表面油漆，就會發現發泡膠，「我伸手進去摳出大量泡沫（發泡膠），裏面泡沫填充有近20厘米深」。

不只單位存在問題，其中一座住宅大堂天花上周二突然掉落。一名業主感嘆：「幸虧當時沒人經過，不然就慘了。」她另提到大堂天花上方水管爆裂，導致大堂好像下雨一樣，到處都是水。內媒隨後發現，涉事大堂部分區域已遭圍蔽，施工人員正維修上方天花。

涉事屋苑項目總經理前天受訪時解釋，應消防上周二檢查要求，工作人員展開消防栓管網壓力測試期間出現操作失誤，開啟消防加壓泵，導致水壓瞬間過大，超過設計壓力，導致一個位於大堂天花卡箍鬆脫，造成大量水從消防水管湧出，局部天花受壓掉落。

當局已責令排查修繕 談及部分單位廁所滲水及凸窗藏有發泡膠填充物時，該名屋苑項目總經理稱主要是因為廁所乾濕區採用地磚平鋪設計，投入使用後出現虹吸現象，導致牆體潮濕，又指藏有發泡膠填充物牆身是與凸窗相連冷氣機冷凝水管道預留位置，採用發泡膠模板作為非承重構造澆築模板，不影響建築主體及結構安全，正與受影響業主積極商討整改方案，當達成統一意見後會盡快啟動修復。

白雲區住建交通局則稱，經現場核查，部分住房確實存在凸窗側牆留存發泡膠塊、廁所門口滲水及大堂天花受水壓掉落等情況，已責令建設單位全面排查，梳理問題清單，督促盡快組織修繕整改，及時公開維修進度及情況。本報綜合報道