福建啟用兩銜接航線 台斥影響安全

【本報綜合報道】中國大陸民航局上周五宣布，福建地區空域實施優化調整，即日起啟用M503航線W122、W123銜接航線西向東運行。台灣批評此舉嚴重影響空域的飛航安全，再次表達嚴正抗議。美國國務院呼籲兩岸透過雙邊對話解決問題。

美籲對話解決問題 台灣交通部民航局發布新聞稿表示，中國大陸違反2015年雙方共識，嚴重影響金門、馬祖航路飛行安全，大幅升高區域飛航風險。台灣當局今年2月1日致函中國大陸民航部門表達嚴正抗議，要求盡快協商M503航線等使用問題，非常遺憾陸方上周五執意啟動兩條銜接航線由西向東每天6班航班飛航。

有民進黨立委認為，這是中國大陸法律戰的作為，台灣現在最欠缺的是反制措施。

美國國務院回應指出，反對任何一方單方面改變現狀，鼓勵兩岸當局開展建設性對話；關於民航、台灣海峽安全的議題，亦應透過雙邊對話解決。歐洲議會數十名跨黨派議員近日聯名致函國際民航組織等表達關切，認為中國大陸此舉出於政治動機，危及台灣與區域穩定安全。

W122及W123銜接航線啟用後，福州及廈門航班不需要繞至北方，而是直接由西向東飛往鄰近海峽中線的M503航線，福州長樂機場進、離場空域下月16日起將進一步調整。