AIT：敏感台議題 陸美應直接溝通

【本報綜合報道】美國傳媒日前引述官員消息報道，美國國務卿布林肯本月23日起訪問中國，中方已經表示歡迎對方近日訪華，外界關注此訪在台灣議題上的交鋒。美國在台協會（AIT）主席羅森伯格上周五表示，美國要與中國維持建立溝通渠道以避免雙方競爭變為衝突，在敏感的台灣議題上尤其需要直接溝通。

羅森伯格出席美國外交政策研究所紀念《台灣關係法》簽署45周年的線上討論，指出美對台承諾是有原則、跨黨派、堅如磐石，除了安全承諾外，也在擴大與台灣經濟關係，協助其加強經濟韌性。

布林肯料本周訪華 被問及布林肯在台灣準總統賴清德上任前訪華，他會如何與北京討論台灣議題，羅森伯格強調維繫中美開放的溝通渠道，在特別敏感或有重大分歧的領域上更為重要，台灣自然是北京在幾乎每一次高級別互動時都會提出的議題。

羅森伯格提到台灣大選後她兩度訪台，包括與賴清德及其團隊、在野的國民黨與民眾黨人士交流，強調台灣選舉由台灣民眾決定，美國不會選邊。她與賴清德確認美台能夠穩固地持續推動合作，對方希望與北京對話，承諾維持台灣海峽現狀，美方非常歡迎。台灣立法院長韓國瑜亦向她表明，台灣跨黨派立委對國防、外交優先事項均有共識。

布林肯