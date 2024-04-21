解放軍兩轟炸機 掛載武器掀熱議

疑新型高速無人偵察機

首張照片可見解放軍空軍一架轟6N轟炸機，掛載一枚鷹擊21型空射反艦彈道導彈；這款武器用於打擊航空母艦等大型水面艦艇，被指對美國海軍在西太平洋地區的活動構成威懾。另一張照片可見，解放軍空軍一架轟6MW轟炸機掛載一架無人機，起初有意見認為它是無偵8無人偵察機，但有網民指出它是「全新的玩具」，機翼外形與無偵8無人偵察機不同，可能採用高超音速吸氣式而非火箭動力的飛行方式。