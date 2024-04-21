解放軍兩轟炸機 掛載武器掀熱議
【本報綜合報道】中國軍事發展一直備受外界關注，內地社交網近日流傳兩張照片，主角均是解放軍空軍轟炸機，機身下方掛載的武器引起網民熱議；其中一架轟炸機掛載一枚空射彈道導彈，另一架轟炸機掛載一架疑似新型高空高速無人偵察機。
疑新型高速無人偵察機
首張照片可見解放軍空軍一架轟6N轟炸機，掛載一枚鷹擊21型空射反艦彈道導彈；這款武器用於打擊航空母艦等大型水面艦艇，被指對美國海軍在西太平洋地區的活動構成威懾。另一張照片可見，解放軍空軍一架轟6MW轟炸機掛載一架無人機，起初有意見認為它是無偵8無人偵察機，但有網民指出它是「全新的玩具」，機翼外形與無偵8無人偵察機不同，可能採用高超音速吸氣式而非火箭動力的飛行方式。
根據去年外洩的美國機密情報文件，表示解放軍幾乎肯定已經建立首個超音速無人機部隊，改善情報、偵察、監視的能力。文件圖解指出，無偵8無人偵察機由轟6M轟炸機搭載，在空中投放後可以對南韓及台灣實施偵察活動，之後飛返內陸基地。
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