解放軍改革 信息支援部隊成立

料另設軍事航天及網絡空間部隊 中美持續展開軍事角力之際，解放軍信息支援部隊成立大會上周五在北京舉行，指出這是關乎強軍事業的重大決策，也是構建新型軍兵種結構布局、完善中國特色現代軍事力量體系的戰略舉措。解放軍同時相應調整軍事航天部隊、網絡空間部隊領導管理關係；外界認為兩者分別對應美國太空軍及網絡司令部。

解放軍信息支援部隊成立大會在八一大樓舉行，它由中央軍委直接領導指揮，司令員及政治委員分別是畢毅及李偉，二人獲授予軍旗。

完善現代軍力體系 會上提到，調整組建信息支援部隊，對加快國防及軍隊現代化、有效履行新時代人民軍隊使命任務，具有重大而深遠的意義。這支部隊屬於全新打造的戰略性兵種，是統籌網絡信息體系建設運用的關鍵支撐，在推動解放軍高質量發展及打贏現代戰爭中，地位重要及責任重大。

會上對信息支援部隊提出要求，包括有力支撐作戰，堅持信息主導、聯合制勝，暢通信息鏈路，融合信息資源，加強信息防護，深度融入全軍聯合作戰體系，精準高效實施信息支援，服務保障各方向各領域軍事鬥爭。

此外，加快創新發展，堅持作戰需求根本牽引，加強體系統籌，推進共建共享，強化科技創新，建設符合現代戰爭要求、具有中國軍隊特色的網絡信息體系，高質量推動體系作戰能力加速提升。

戰略支援部隊分拆 中央軍委也決定撤銷戰略支援部隊番號，意味這支2015年12月31日成立的部隊，分拆組建為信息支援部隊、軍事航天部隊、網絡空間部隊；這表明軍事航天部隊及網絡空間部隊已經存在並可能即將成立。根據官方當時介紹，戰略支援部隊是維護國家安全的新型作戰力量；內地軍事專家指出，戰略支援部隊主要使命任務是支援戰場作戰，在航天、太空、網絡、電磁空間戰場取得局部優勢，保證作戰順利進行。

國防部新聞發言人吳謙上周五在信息支援部隊成立專題新聞發布會表示，經過今次改革後，解放軍總體形成中央軍委領導指揮下的陸軍、海軍、空軍、火箭軍等軍種，以及軍事航天部隊、網絡空間部隊、信息支援部隊、聯勤保障部隊等兵種的新型軍兵種結構布局；同時隨着形勢任務的發展，將不斷完善中國特色軍事力量體系。

吳謙提到推進建設軍事航天部隊，對提高安全進出及開放利用太空能力、增強太空危機管控及綜合治理效能、更好和平利用太空，具有重要意義，強調中國太空政策不變；至於推進建設網絡空間部隊，大力發展網絡安全防禦手段，對築牢國家網絡邊防，及時發現及抵禦網絡入侵，捍衞國家網絡主權及信息安全，具有重要意義。

《解放軍報》上周六發表評論員文章，表示「勝由信息通」，現代戰爭是體系與體系的對抗、系統與系統的較量，「誰掌握了信息優勢，誰就掌握了戰爭主動權」。本報綜合報道