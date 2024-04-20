研究：日本人祖先或分3大系統

東北系疑與蝦夷有關

團隊利用保存多人血液和遺傳訊息的日本生物樣本庫，分析在北海道、東北、關東、中部、關西、九州、沖繩醫療機構採集的基因組。結果顯示，日本人的祖先主要分為繩文系、關西系及東北系。繩文系主要分布在沖繩，而關西系在關西較常見，與古代中國黃河流域漢族較為接近。東北系在東北較多，但不清楚具體由來。東北系與沖繩宮古島的古代日本人，以及公元4至5世紀前後的朝鮮半島人較接近，或與從前的蝦夷有關。