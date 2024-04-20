父女合作 巨型化石海灘發掘 砌出魚龍上隅骨

英國英格蘭薩默塞特郡一對父女2020年在當地海灘拾獲多塊巨大動物骨頭化石，經研究人員分析並於周三公布結果，指這是史前巨型海洋爬行動物「魚龍」的下頜骨碎塊化石。研究人員推測這種魚龍存活在2.02億年前的三疊紀時期，身體長度介乎22至26米，是地球有史以來最大的動物，媲美現存的鬚鯨。

上隅骨長逾2米 推測咬合力驚人

美媒昨日報道，當年11歲的女童雷諾茲（Ruby Reynolds）和父親在海灘尋找化石，發現了一塊巨大的魚龍下頜骨化石碎塊，隨後繼續在附近搜索，發掘到更多其他魚龍骨頭化石碎塊。研究人員將這些碎塊拼砌起來，還原出一塊上隅骨。這是下顎骨頂部一塊長而彎曲的骨頭，位於牙齒後方，是除哺乳動物外，幾乎所有現存或滅絕的陸地脊椎動物都擁有的一類顎骨。這塊上隅骨長逾2米，研究人員據此推測，這條魚龍體形巨大，且咬合力很強。