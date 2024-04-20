兩岸國際

特朗普案陪審員 遴選完成

美國紐約法院周二繼續審理前總統特朗普涉嫌偽造商業紀錄，向成人片女星斯蒂芬妮支付掩口費的案件，周三休庭一天後，周四繼續遴選陪審員，當日有兩名日前已選中的陪審員退出，但同日完成全部12名陪審員的遴選，包括7男5女，候補陪審員遴選昨日繼續。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc