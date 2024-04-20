特朗普案陪審員 遴選完成

美國紐約法院周二繼續審理前總統特朗普涉嫌偽造商業紀錄，向成人片女星斯蒂芬妮支付掩口費的案件，周三休庭一天後，周四繼續遴選陪審員，當日有兩名日前已選中的陪審員退出，但同日完成全部12名陪審員的遴選，包括7男5女，候補陪審員遴選昨日繼續。（綜合報道）