兩岸國際

肯尼亞直升機墜毀 高官亡

肯尼亞一架軍用直升機周四在西部偏遠地區墜毀，國防軍司令奧格拉與9名高級軍官罹難，機上另外兩人生還。總統魯托（William Ruto）宣布全國從昨日起哀悼3天，並下半旗致哀。奧格拉去年4月獲任命為國防軍司令，魯托曾指雖然奧格拉曾試圖推翻他，但就認為他是國防軍司令最佳人選。（綜合報道）
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