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尼國貨車輾地雷 爆炸10死
尼日利亞東北部地區周三有一輛貨車輾過地雷後爆炸，造成至少10死23傷。地雷相信是由與回教極端組織「伊斯蘭國（IS）」有關的「伊斯蘭國西非省（ISWAP）」成員設置，遇襲貨車當時載有農民及漁民，正前往乍得湖。所有死者同日下葬，傷者則被送到鎮上醫院治療。（綜合報道）
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