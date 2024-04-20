兩岸國際

福島第5輪排放核污水

福島第一核電站持續排放核污水。（Getty Images圖片） 福島第一核電站持續排放核污水。（Getty Images圖片）
福島第一核電站持續排放核污水。（Getty Images圖片）
【本報綜合報道】日本東京電力公司昨日展開第5輪福島核污水排放，是今年首次。東電計劃本年度進行7輪排放，核污水總量約5.46萬噸。東電自去年8月底起，共進行4輪核污水排放，合共排放3.12萬噸核污水。
國際社會關注福島第一核電站排放核污水。國際社會關注福島第一核電站排放核污水。
國際社會關注福島第一核電站排放核污水。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc