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福島第5輪排放核污水
福島第一核電站持續排放核污水。（Getty Images圖片）
【本報綜合報道】日本東京電力公司昨日展開第5輪福島核污水排放，是今年首次。東電計劃本年度進行7輪排放，核污水總量約5.46萬噸。東電自去年8月底起，共進行4輪核污水排放，合共排放3.12萬噸核污水。
國際社會關注福島第一核電站排放核污水。
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