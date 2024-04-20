擴招醫學生 南韓政府讓步 32院校自主調整規模

南韓就醫學生擴招風波讓步，總理韓德洙昨日宣布，政府接受國立大學校長團提出的建議，決定允許32間擴招對象院校在原定新增名額50%至100%範圍內，自主調整擴招規模。各間大學本月底前調整招生計劃，在規定範圍內自行確定擴招名額；同時本月底前按照擴招2,000人的標準、制訂並公布2026學年招生計劃。

盼醫學院教育復常 韓德洙昨日在中央災難安全對策本部會議結束後，在記者會公布有關消息。他說，為了保護醫學生，推動醫學院教育恢復正常，並創造緩解醫療一線矛盾的轉機，政府作出上述決定。政府認為，在醫療界難以統一意見並提出解法的情況下，政府不能夠對醫療空白造成的影響置之不理，應該切實照顧國民和病患解決問題的訴求，有必要果斷決策。

韓德洙表示，政府公布的大部分醫療改革方案，是醫界嚮往已久的改革課題。其中，醫學院擴招方針遭到醫界非常強烈的反對。現時政府只為了國民和患者而推進醫學院擴招和醫療改革。雖然醫界內部就擴招規模的意見分歧仍未縮小，但醫界若拿出有科學依據的、合理的解法，政府將隨時以開放的姿態與醫界對話。

6間非首都圈國立大學校長周四發表聯合聲明，呼籲政府允許各大專院校在考慮自身實際情況的基礎上，自主招收2025學年新生，並將擴招規模控制在預定目標50%到100%之間。南韓政府原計劃將醫學院擴招2,000人的計劃維持5年以上，從2031年起每年培養出2,000名醫生。保健福祉部長曹圭鴻周四曾經表明，醫療改革是一項必要的課題，政府將堅定不移地全面推進。本報綜合報道