波蘭漢圖助俄暗殺烏總統

【本報綜合報道】波蘭和烏克蘭檢察當局周四公布，一名涉嫌協助俄羅斯情報部門暗殺烏克蘭總統澤連斯基的男子，在波蘭被捕。

波蘭檢察官的聲明指，被捕者是一名叫帕維烏·K.（Pawel K.）的波蘭公民，他涉嫌向俄國軍事情報部門提供資訊，並幫助俄羅斯特種部隊策劃針對澤連斯基的潛在暗殺行動。聲明又指，該疑犯表示，他準備「代表俄國軍事情報部門採取行動，並與直接參與烏克蘭戰爭的俄羅斯公民建立了聯繫」。聲明指出，是烏克蘭檢察官向波蘭通報了相關活動，這使波方收集到針對疑犯的「必要證據」。

烏克蘭首席檢察官科斯京表示，疑犯的任務是收集並向俄國傳送有關波蘭東南部熱舒夫－賈西翁卡機場安全的資訊。澤連斯基出訪時常經過機場，前往烏克蘭的外國官員和援助車隊也會使用它。

被拘留候審 波蘭和烏克蘭的檢察官表示，疑犯正被拘留，等待司法程序，科斯京在社交網發文稱，本案件凸顯了俄羅斯不僅對烏克蘭及其國民，而且對整個自由世界構成的持續威脅。