烏軍稱擊落俄圖22M3轟炸機

【本報綜合報道】俄羅斯周五繼續對烏克蘭發動空襲，烏克蘭空軍宣稱不但擊落15枚導彈及14架自殺式無人機外，更首次擊落一架圖22M3轟炸機。俄羅斯國防部表示，涉事轟炸機完成戰鬥任務返回基地時，因「技術故障」而墜毀，至少兩人死亡。

烏克蘭空軍周五表示，俄羅斯當天對第聶伯羅彼得羅夫斯克州及敖德薩州實施攻擊，第聶伯羅彼得羅夫斯克州城市第聶伯羅彼得羅夫斯克、克利福洛等地受襲，造成至少9名平民死亡，包括3名兒童，另有29人受傷。

烏克蘭空軍聲稱防空部隊首次擊落俄羅斯一架圖22M3轟炸機，該機用於發射改作空對地攻擊的Kh22型空射反艦巡航導彈；又稱擊落距離烏克蘭300公里，手法與此前擊落俄羅斯A50空中預警機一樣。

俄指墜毀 傳媒料兩死 俄羅斯國防部證實，一架圖22M3轟炸機在斯塔夫羅波爾邊疆區墜毀，機上沒有掛載彈藥，墜毀地點是無人地區，沒有造成地面破壞及人員傷亡。

俄羅斯傳媒報道，兩名機組人員獲救送院治療，當局搜救餘下兩人，其後報道指出兩名機組人員死亡。俄羅斯經常利用圖22M3轟炸機空襲烏克蘭，烏克蘭軍方情報部門聲稱，當擊落其中一架圖22M3轟炸機後，另一架圖22M3轟炸機立即折返，沒有發射任何導彈攻擊烏克蘭一方。