特朗普投訴歐洲盟友援烏不足

特朗普

【本報綜合報道】美國國會眾議院議長約翰遜表明，該院最快當地時間周六表決烏克蘭援助方案，引起右翼共和黨黨友不滿；前總統特朗普周四表示，烏克蘭的生存及實力對美國及歐洲都重要，但投訴歐洲盟友沒有對烏克蘭提供足夠支援。美國中央情報局局長伯恩斯同日警告，若美方不提供更多援助，烏克蘭可能今年底戰敗。

特朗普周四在社交網發文談論援助烏克蘭問題，未有明確表態是否支持眾議院即將表決的方案。他首先質問為何歐洲沒有付出更多金錢協助烏克蘭，聲稱美國在烏克蘭戰爭已經付出1,000億美元（約7,800億港元）比歐洲更多，但美國與歐洲大陸是相隔一個海洋，不滿歐洲沒有付出同等金額，協助需要迫切援助的烏克蘭。貼文寫道：「所有人都同意烏克蘭的生存及實力，應該對歐洲而言比對我們更重要，但這也對我們重要！迅速行動吧，歐洲！如果我是總統，這場戰爭將永遠不會爆發。」

CIA局長警告烏或年底戰敗 與此同時，伯恩斯在布殊中心出席活動時表示，如果烏克蘭得不到額外的軍事援助，他們面對的形勢將變得差，在今年底戰場落敗，或俄羅斯總統普京得以在制訂政治協議條款方面發號施令，均面臨非常實在的風險。相反，如果烏克蘭得到額外的軍事援助，他認為他們在實際及心理層面上，完全有能力堅守現有的領土。伯恩斯沒有進一步說明對「落敗」的定義，美國傳媒引述知悉西方國家情報的消息報道，假如美國援助方案不獲得通過，俄羅斯有機會重奪額外領土並促成事實上的停火。

華報告斥美借人道危機圖利 另外，中國商務部國際貿易經濟合作研究院周五發布《美國對外援助的偽善本質和事實真相》報告，指美援助長期與軍火商利益勾連，借人道危機發戰爭橫財，通過援助不斷給人道危機火上澆油，從烏克蘭、伊拉克、阿富汗、利比亞、敍利亞到巴基斯坦、也門，美方援助的干預及攪局，與這些國家的人道危機有關。

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