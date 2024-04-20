法艦核潛艇同步試射巡航導彈

【本報綜合報道】法國海軍周四公布，首次利用護衞艦及攻擊核潛艇，實施同步試射陸攻巡航導彈的訓練，兩度準確命中地面目標。印度國防部同日宣布，成功發射一枚採用本土技術研發的陸基巡航導彈，在測試期間展示超低空掠海飛行的性能。

法國海軍表示，參與試射海軍巡航導彈的艦艇，分別是護衞艦阿基坦號及一艘沒有公開艦名的攻擊核潛艇；軍方只是發布阿基坦號發射導彈的畫面，但同時公布兩枚海軍巡航導彈幾乎同一時間，擊中境內地面目標的畫面。法國海軍指出，今次測試旨在展示對深入內陸地區的單一目標，利用不同部隊實施同步海對地攻擊的能力。

印度射本土技術研發導彈 此外，印度國防部表示，國防研究與發展組織周四成功從奧里薩邦一個測試靶場，發射一枚本土技術巡航導彈，宣稱導彈所有子系統的表現都符合預期，導彈利用航點導航技術按照要求的路線飛行。

印度國防部指出，測試證明導彈採用的本土推進系統性能可靠，同時配備先進航空電子設備及軟件，確保擁有更好及可靠的性能。