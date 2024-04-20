美演習展核攻能力 12隱形轟炸機罕見齊出擊

美國核三位一體打擊力量由海陸空戰略部隊組成，作為空基戰略威懾力量的兩款戰略轟炸機，本月幾乎同步在國內3個基地實施3場年度演習，最新一場演習罕有地出現12架隱形戰略轟炸機同時出擊的畫面，數量不但佔現役同款機型六成，更比核裁軍條約下實際部署執行任務的多，被指是對外宣示核打擊力量。

美國空基戰略威懾力量由B2隱形戰略轟炸機及B52H戰略轟炸機組成，根據密蘇里州懷特曼空軍基地周四發布的照片，多架駐紮上址的B2隱形戰略轟炸機周一集體起飛，為代號「幽靈警戒」的年度演習畫上句號。

惟照片可見，只有11架B2隱形戰略轟炸機由滑行道駛往跑道準備起飛，比官方在照片說明提及的數量少一架。照片說明也提到，例行訓練確保空軍人員一直準備好隨時在任何地方，執行全球打擊行動。

出擊B2佔現役同款機型6成 懷特曼空軍基地周四在社交網發文，表示需要數百名空軍人員花上數千小時工作及策劃，才能夠成功實施「幽靈警戒」此類例行演習，展示在任何時候收到命令後，都可以快速動員的能力。

值得留意的是，美國空軍原本配備21架B2隱形戰略轟炸機，其中一架早年墜毀完全報銷，令機隊減至20架，但另有兩架2021年及2022年降落期間失事損毀，目前有待完成修理，如今可使用的B2隱形戰略轟炸機僅18架。

較核裁軍條約下實際部署多 B2隱形戰略轟炸機最多搭載16枚重力核彈，雖然它與B52H戰略轟炸機不同，整支機隊具備投射核武的能力，但美國科學家聯盟估計只有18架在美國核戰計劃下獲分派核打擊任務。此外，根據美國國務院提供的數字，在美國與俄羅斯簽署的《新削減戰略武器條約》下，只有11架B2隱形戰略轟炸機被視為處於部署狀態，可以執行戰鬥任務。由此可見，今次在演習集體出擊的B2隱形戰略轟炸機數量是不尋常地多。

另兩演習涉兩基地操作B52H 根據懷特曼空軍基地2022年就「幽靈警戒」年度演習發布的新聞稿，這場演習旨在針對支援及執行B2隱形戰略轟炸機任務的空軍人員，強化其殺傷力及提升其戰備狀態，同時向盟友及夥伴保證部隊準備好隨時在任何地方，執行核行動及全球打擊行動。美國空軍當時形容，B2隱形戰略轟炸機是全球最具戰略性的飛機，也是全球唯一同時具備隱形、載荷、長程打擊能力的飛機，負責投射美國威力最強大的武器。

至於另外兩場美國空軍戰略轟炸機年度演習，分別是本月3日及本月6日開始實施的「支流警戒」及「大草原警戒」，前者在路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地舉行，後者在北達科他州邁諾特空軍基地展開，它們均是本月12日結束。上述兩個基地同樣操作B52H戰略轟炸機，美國空軍表示，演習確保美國核三位一體打擊力量的戰略轟炸機機隊之安全性、保密性、可靠性，並驗證其一直準備就緒的全球打擊能力。

B52H戰略轟炸機配備的核武與B2隱形戰略轟炸機不同，不再使用重力核彈，只是掛載最多20枚裝有核彈頭的AGM86B型空射巡航導彈；在邁諾特空軍基地實施演習期間，空軍人員在B52H戰略轟炸機機翼下方掛載AGM86B型空射巡航導彈。此外，兩架B52H戰略轟炸機在「支流警戒」年度演習期間，降落在巴克斯代爾空軍基地附近一個民用機場，測試在簡陋環境下升降的能力，證明能夠在全球任何地方執行任務。本報綜合報道

B52H戰略轟炸機在邁諾特空軍基地掛載AGM86B型空射巡航導彈。 美國空基戰略威懾力量簡介