聯國秘書長譴責伊朗 籲外交緩局勢

【本報綜合報道】聯合國秘書長古特雷斯周四在聯合國安全理事會會議上，再次強烈譴責伊朗襲擊以色列，表示國際社會必須共同努力，防止任何可能將中東地區推向崩潰邊緣的行動，透過外交手段緩和緊張局勢，首先從巴勒斯坦加薩地帶開始。

古特雷斯指出，中東地區局勢最近幾天無論在言語或行動上都出現危險升級，一次誤判、溝通失誤、錯誤都可能導致不可想像的後果，強調現在必須採取最大限度的克制。他又稱，以色列超過半年的軍事行動，在加薩地帶造成人道主義地獄般的景象，雖然以色列在允許更多援助進入當地取得部分進展，仍然需要採取更多行動。