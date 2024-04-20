聯國秘書長譴責伊朗 籲外交緩局勢
【本報綜合報道】聯合國秘書長古特雷斯周四在聯合國安全理事會會議上，再次強烈譴責伊朗襲擊以色列，表示國際社會必須共同努力，防止任何可能將中東地區推向崩潰邊緣的行動，透過外交手段緩和緊張局勢，首先從巴勒斯坦加薩地帶開始。
古特雷斯指出，中東地區局勢最近幾天無論在言語或行動上都出現危險升級，一次誤判、溝通失誤、錯誤都可能導致不可想像的後果，強調現在必須採取最大限度的克制。他又稱，以色列超過半年的軍事行動，在加薩地帶造成人道主義地獄般的景象，雖然以色列在允許更多援助進入當地取得部分進展，仍然需要採取更多行動。
澳洲促公民離開以色列
面對中東地區局勢惡化，澳洲政府昨日更新旅遊建議，敦促該國公民盡可能離開以色列，原因是當地有「軍事報復和恐怖襲擊的高度威脅」，並對巴勒斯坦發出類似警告。澳洲外交人員表示，區內軍事襲擊可能導致空域關閉、航班取消、改道及其他旅行中斷；出於安全考慮，特拉維夫本古里安機場可能隨時短時間內暫停營運。
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