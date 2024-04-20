以總理：按計劃地面攻拉法

【本報綜合報道】以色列遭伊朗大規模空襲後，被指在處理巴勒斯坦加薩地帶戰事方面，承受的西方國家壓力有所減少。英國傳媒周四報道，以色列總理內塔尼亞胡已經向西方國家外交官表明，將按照計劃對加薩地帶南部城市拉法發起地面攻勢。

內塔尼亞胡一直強調以色列必須取得全面的軍事勝利，包括摧毀回教激進組織哈馬斯在加薩地帶最後據點拉法的軍事力量。報道指出，雖然英國外交大臣卡梅倫及德國外交部長貝爾伯克敦促內塔尼亞胡，視伊朗空襲以色列失敗為以方勝利，重新聚焦在與哈馬斯達成停火協議，讓餘下人質獲悉，但促成停火的談判目前陷入僵局。

美以同意在拉法擊敗哈馬斯 與此同時，由美國白宮國家安全顧問沙利文牽頭的美方代表團，周四與以色列官員舉行美以戰略諮詢小組會議，首先討論的議題是伊朗空襲以色列、進一步強化以色列防禦能力，之後商討以色列揮軍拉法一事。白宮在聲明指出，雙方同意必須在拉法擊敗哈馬斯，美方就拉法的軍事行動提出憂慮，以方同意把這些憂慮列入考慮。

內塔尼亞胡