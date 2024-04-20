美反對 巴勒斯坦申聯國會員不通過

【本報綜合報道】聯合國安全理事會周四表決一項關於巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員國的決議草案，但在常任理事國美國行使否決權的情況下無法通過。美方聲稱這不代表反對巴勒斯坦建國，僅承認只能夠通過巴勒斯坦與以色列的直接談判才可以實現；中國對美國的決定十分失望，俄羅斯稱投票結果反映美國完全被孤立。

須5常任理事國同意 聯合國安全理事會以12票贊成、一票反對，以及英國與瑞士棄權的結果，沒有通過該項由阿爾及利亞提出的決議草案，全文為「安全理事會審查巴勒斯坦國要求加入聯合國的申請，建議大會接納巴勒斯坦國為聯合國會員國」。任何決議草案要獲得通過，聯合國安全理事會必須在15個理事國中至少有9個理事國贊成，並且5個常任理事國任何一國不得行使否決權，它們分別是中國、英國、美國、法國、俄羅斯。

巴勒斯坦自2012年起是聯合國觀察員國，本月初向聯合國秘書長古特雷斯提交請求，要求重新考慮其2011年提出的成為聯合國會員國請求。美國常駐聯合國副代表伍德表示，美方一直呼籲巴勒斯坦權力機構實施必要的改革，協助建立已經準備好建國的屬性，但回教激進組織哈馬斯正在加薩地帶行使權力及施加影響，加薩地帶是決議草案設想的國家一個組成部分，因此美方投反對票，但不反對巴勒斯坦建國。

中俄不滿美投反對票 中國常駐聯合國代表傅聰表示，巴勒斯坦作為國家的生存空間不斷被擠壓，特別是約旦河西岸地區定居點持續擴張，但有關國家對此默許甚至縱容，現時反過來質疑巴勒斯坦不具備執政能力，屬於混淆是非的強盜邏輯。他批評有關國家暗示巴勒斯坦不是愛好和平，是對飽受佔領之苦的巴勒斯坦人民之極大侮辱，因此揶揄有關國家大方反對巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，不要找藉口二次傷害巴勒斯坦人民。

俄羅斯常駐聯合國代表納班濟亞表示，美國再次展示對巴勒斯坦人民的真實想法，形容對他們而言，巴勒斯坦人民不配擁有自己的國家，反而是實現以色列利益的道路上一個障礙。他指出，國際社會絕大多數成員支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國的申請，形容美方行使否決權是「無望努力」，無法阻止不可阻擋的歷史進程。

申請成為聯合國會員國程序