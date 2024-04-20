衝突未停 以軍襲伊朗基地 敍利亞伊拉克傳爆炸聲

德黑蘭：防空系統擊落無人機 伊朗上周末大規模攻擊以色列後，以色列據報昨日首度作出軍事回應，伊朗中部城市伊斯法罕一個空軍基地受襲，但境內核設施沒有損毀。交戰雙方今次均罕有低調處理事件，以色列未有正式承認責任，被指是透過今次有限度打擊，展示具備在伊朗境內施襲的能力；伊朗國營傳媒僅報道防空系統攔截無人機。

當地時間昨日凌晨，社交網流傳中東地區多地爆炸，除了伊斯法罕外，還有敍利亞南部地區、伊拉克首都巴格達。最先報道消息的美國傳媒引述美方官員指出，「以色列導彈擊中伊朗一個設施」，但無法確認敍利亞及伊拉克的設施也是否被擊中。伊朗外交部長阿卜杜拉希揚前一天聲言，如果以色列對伊朗利益採取任何軍事行動，伊朗下一步回應將是立即作出及屬於最高程度，外界隨即關注局勢會否全面惡化。

綜合初時美國各大傳媒報道，以色列官員周四通知美國，計劃未來24小時至48小時向伊朗報復；也有美國官員表示以色列的目標不是伊朗核設施，又稱美方預期以方不會以攻擊民間設施或核設施作為報復手段。有引述軍事消息的美國傳媒指出，以色列對伊朗發動有限度的導彈攻擊。此外，伊朗官員向美國傳媒證實，伊斯法罕附近一個空軍基地遭打擊，未有說明幕後黑手；以色列官員承認以方發起軍事行動。

目標不涉及核設施 伊朗官員透露，攻擊由小型無人機實施，其後被攔截，它們可能從伊朗境內發起，同一時間另有一批小型無人機在西北部大不里士地區被擊落。有以色列官員向美國傳媒指出，今次行動旨在向伊朗展示，以色列能夠在該國境內發動攻擊。當踏入昨日日間時分後，伊朗國營傳媒報道，伊斯法罕的軍事設施及核設施均安全，並引述當地高級官員指出，爆炸聲並非由以色列攻擊產生，只是防空系統擊落飛行目標。

美國國務卿布林肯昨日在意大利卡普里出席七大工業國集團外交部長會議時，拒絕評論以色列被指向伊朗發動攻擊一事，僅表示美國沒有涉及任何進攻行動；同場的意大利外交部長塔亞尼表示，美國在最後一刻收到有關以色列施襲的通知。美國傳媒引述美方官員報道，以色列在攻擊伊朗前不久，透過多個渠道通知美國，美方對此不感到驚訝；又稱美方官員採取沉默的應對策略，以免美國捲入以伊兩國衝突。

多地凌晨航班停飛 受事件影響，伊朗多地機場航班昨日凌晨一度停飛，包括首都德黑蘭、伊斯法罕，但其後解除限制。國際原子能機構表示，伊朗沒有核設施損毀，但呼籲有關各方保持極度克制。伊朗革命衞隊周四警告以色列不要攻擊伊朗核設施，否則伊方以牙還牙發射導彈攻擊以方核設施；又強調伊朗已經做好防範，同時識別以色列核設施及掌握必要資訊。值得留意的是，昨日也是伊朗最高精神領袖哈梅內伊的85歲生日。

今次受襲的伊斯法罕並非普通目標，不但設有一個導彈生產、研究、發展中心，製造射程打擊以色列的中程彈道導彈，更設有納坦茲鈾濃縮場地及小型核研究設施。此外，伊斯法罕配備一個空軍基地，上址操作伊朗在1979年革命變天前從美國採購、現時已經從美國海軍退役的F14戰機。伊斯法罕也部署俄羅斯製S300防空系統。本報綜合報道

伊斯法罕設有處理鈾的核設施。（Getty Images圖片） 以色列與伊朗本月直接交火時序 伊斯法罕防空系統啟動對付空中目標。 中東地區最新戰況（截至香港時間4月19日晚上）