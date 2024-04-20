內地熱銷「體考神器」 學生飲後送院洗胃

聲稱無激素 不損器官 全國初中畢業體育考試陸續展開之際，網購平台上再現號稱「體考神器」的興奮運動液，熱銷款中以液體氮泵居多，部分相關產品銷量達數萬。然而，有學生服用後身體不適，緊急送院接受洗胃及輸液治療，產品潛在風險不可低估。

一支50毫升的液體氮泵並不便宜，售價為59元人民幣（約63港元）。它聲稱助力體能，不含違禁有害成分、激素等，不會損害器官。然而，安徽省淮南女學生小琴（化名）體育訓練服用氮泵產品不久後，出現呼吸困難、嘔吐等不良症狀，送醫洗胃和輸液，症狀才得到緩解。另外，廣西南寧的小陳喝過氮泵飲品後心率飆升，四川一名考生在比賽前服用氮泵後感到惡心從而棄賽，山東及天津的兩名考生喝完後手腳麻痹及發癢。

氮泵含咖啡因 過量恐猝死 氮泵主要成分之一是咖啡因，過量服用會使人出現頭暈、心動過速等現象，甚至面臨死亡風險。氮泵既非藥物，也算不上保健品，若在無運動情況下過量服用，可能導致微量元素攝入量超標，影響健康。中學生年紀尚小，體質或腸胃相對脆弱，以氮泵為代表的一些運動營養品，打着「跑得更快」、「安全過檢」的旗號，意圖通過咖啡因等成分的添加刺激神經興奮，很可能因「用力過猛」適得其反，對未成年人的身體健康構成隱患。

目前，廣東、陝西、江西等多地市場監管部門發布方案，對運動營養食品生產的受理、審查、許可等事項展開管理。教育主管部門回應稱，氮泵並非正規藥品，沒有得到國家藥監局認可，意味其成分、功效和安全性沒有經過嚴格審查和測試，並會對人體帶來副作用。部門不建議考生服用任何額外產品，並明文禁止老師推薦，一旦發現將嚴肅查處。本報綜合報道