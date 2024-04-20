中山前市長涉違紀違法受查
【本報綜合報道】廣東省紀委監委昨日指，中山市前市委副書記、市長危偉漢涉嫌嚴重違紀違法，正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。
危偉漢曾任政協巡視員
危偉漢於1965年7月出生，是廣東廣州人，具省委黨校研究生學歷，碩士學位。他曾長期在廣州工作，歷任海珠區副區長，黃埔區委常委、副區長，廣州市政府副秘書長、市政府辦公廳黨組成員，廣州市城市管理委員會主任、黨委書記，市城市管理綜合執法局局長、黨委副書記、書記，荔灣區委書記等職。他2018年任中山市委副書記、代市長，後當選市長，2021年調任廣東省退役軍人事務廳黨組書記，之後同時任副廳長。廣東省政府前年公布任免工作人員名單，免去危的廣東省退役軍人事務廳副廳長職務，此後他任廣東省政協一級巡視員。
據廣東省委、廣東省人民政府去年2月發布《廣東省通報第二輪中央生態環境保護督察移交問題追責問責情況》。內容顯示，因中山市水污染防治失職失責問題，給予時任中山市委副書記、市長危偉漢誡勉處理。
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