中山前市長涉違紀違法受查

危偉漢曾任政協巡視員

危偉漢於1965年7月出生，是廣東廣州人，具省委黨校研究生學歷，碩士學位。他曾長期在廣州工作，歷任海珠區副區長，黃埔區委常委、副區長，廣州市政府副秘書長、市政府辦公廳黨組成員，廣州市城市管理委員會主任、黨委書記，市城市管理綜合執法局局長、黨委副書記、書記，荔灣區委書記等職。他2018年任中山市委副書記、代市長，後當選市長，2021年調任廣東省退役軍人事務廳黨組書記，之後同時任副廳長。廣東省政府前年公布任免工作人員名單，免去危的廣東省退役軍人事務廳副廳長職務，此後他任廣東省政協一級巡視員。