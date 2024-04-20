遊客湧賞藍眼淚 當局禁船設夜團
【本報綜合報道】福建省平潭縣海濱近日出現「藍眼淚」現象，引發大批遊客追捧。平潭綜合實驗區假日市場工作領導小組辦公室周三通告，禁止船舶從業者開展夜間載客觀賞藍眼淚。
通告指，禁止「三無」船舶（船名、船籍和船舶登記證）、未經許可的船舶從事海上旅遊、休閒觀光等經營活動，無駕駛證開船載客經營，及已納入管理但擅自改變作業用途違規從事經營活動。另外，不允許在夜間載客航行觀賞藍眼淚、不穿救生衣等違法違規行為。通告又表示，民宿、酒店、餐廳、旅行社及其他涉旅從業者組織不得引導、推薦遊客乘坐非法船舶及夜間乘船觀賞藍眼淚，一旦發現將依法依規從重處理。藍眼淚是海中微生物受到海浪拍擊時，發出藍色螢光。
海警局查獲5艘非法客船
福建平潭海警局周四披露，潭東工作站聯合多個部門在平潭海上非法載客多發海域開展聯合執法行動，共查獲非法載客船舶5艘，無證駕駛機動船舶嫌疑人及非法旅遊營運者4名，退還遊客費用5,000多元人民幣（約5,500港元）。
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