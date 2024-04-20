遊客湧賞藍眼淚 當局禁船設夜團

通告指，禁止「三無」船舶（船名、船籍和船舶登記證）、未經許可的船舶從事海上旅遊、休閒觀光等經營活動，無駕駛證開船載客經營，及已納入管理但擅自改變作業用途違規從事經營活動。另外，不允許在夜間載客航行觀賞藍眼淚、不穿救生衣等違法違規行為。通告又表示，民宿、酒店、餐廳、旅行社及其他涉旅從業者組織不得引導、推薦遊客乘坐非法船舶及夜間乘船觀賞藍眼淚，一旦發現將依法依規從重處理。藍眼淚是海中微生物受到海浪拍擊時，發出藍色螢光。