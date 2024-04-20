上海罕見本月逾半日子下雨

【本報綜合報道】上海市踏入4月後受低渦切變線東移影響，徐家匯等地至今超過一半日子下雨，整個月降雨日數在過去50年來排名前列。

半世紀以來排名前列

根據天氣預報，上海近期頻繁出現晴雨交加情況。今明兩日全市保持陰天及多雲為主，陣雨、微雨頻繁地見縫插針，出現雨天及陽光持續時間都不長。