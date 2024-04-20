北京半馬涉造假 何杰與3人撤成績

【本報綜合報道】全國馬拉松紀錄保持者何杰周日在北京半程馬拉松比賽奪得男子組冠軍，惟3名非洲選手疑在最後數百米讓賽，予何杰後來居上衝線，引起造假爭議。北京半馬組委會昨日發布調查處理的決定，何杰及另外3人取消比賽成績，收回獎盃、獎牌和獎金，並報中國田徑協會備案。

除了處罰上述4名選手，組委會亦決定解除承辦單位中奧路跑（北京）體育管理有限公司北京半程馬拉松承辦營運資格，責成其向社會公開致歉，對相關責任人嚴肅處理；取消本賽期內廈門特步投資有限公司賽事合作夥伴資格，責成其向社會公開致歉，亦對相關責任人嚴肅處理。

承辦機構被通報批評 組委會又對有份承辦的北京市體育競賽管理和國際交流中心給予通報批評，責成其做出深刻檢查，嚴肅處理相關人員。

特步就事件致歉，完全接受組委會作出的處罰決定，並認真反省、深刻檢討，嚴肅處理涉事人員。特步將深刻吸取教訓，全面排查賽事運營工作的所有流程和制度，及時修正，確保今後不再發生此類事件。