浙江越野賽遇雷雨 49選手困山中廟宇

按GPS鍵求救數小時無回應 主辦方道歉 浙江省寧波市上周六舉行為期3日的越野賽事，不料第二天凌晨突然雷雨交加，有49名選手困山中寺廟7小時，因手機沒有信號而未能求救。他們曾按下組委會配置的GPS系統求救按鈕，卻數小時未有回應。賽事總監葛海標周三就事件致歉，並指所有參賽選手已安全回到主會場。

雪竇山江南百里越野賽設168、110、85、60、35公里共5個組別，其中168公里有選手737人，全程167.2公里，累計爬升7,600米，經過40個村落、37座山峰。然而，其中49名選手於周日凌晨遇雷暴天氣被困在寺廟，與組委會失去聯繫。

7小時後始獲救 來自雲南的選手鐵木（化名）透露，周日凌晨約2時爬三尖山時開始下雨，到達山頂時開始下暴雨，並行雷閃電。1小時後回到山腳，前方路面已水浸成河，他當時和數十名選手走到伏龍寺內躲避，期間多次按下GPS報警求助系統，卻一直未得到回應。最後雨勢變小，有村民經過寺廟，協助選手打電話向組委會求助，其後組委會派員到場處理，惟直到上午9時許才獲通知上車。他們於10時左右上車後，手機才收到組委會於早上6時發出的腰斬賽事通訊。

葛海標表示，組委會當日凌晨接到3名發燒選手求救，優先將他們轉移，導致49名選手救援延誤。他又指，伏龍寺位於山谷處，令GPS信號不靈，後續將加強對GPS設備的檢查與改進。他稱組委會後續將優化路線和賽道設計，把兩個涉水路段改為山脊線，並排查通訊工具，盡量不出現訊息滯後，並加強救援應對能力。

系列賽官方微信公眾號周三晚上，向2,908名選手發出公開信，稱很遺憾賽事因天氣原因腰斬，為回報信任與支持，將向每位選手寄送兩張有效期一年的奉化溪口5A景區免費門票。本報綜合報道