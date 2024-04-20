華向從美進口丙酸徵保證金

【本報綜合報道】中國商務部周五在官網發布關於原產於美國的進口丙酸反傾銷調查的初步裁定公告，初步認定存在傾銷，自今日起向進口美國丙酸的經營者徵收保證金。

公告指，根據中國反傾銷條例的規定，商務部去年7月21日發布公告，決定對原產於美國的進口丙酸進行反傾銷立案調查。商務部調查該產品是否存在傾銷和傾銷幅度、被調查產品是否對國內丙酸產業造成損害及損害程度以及傾銷與損害之間的因果關係，初步認定存在傾銷，國內丙酸產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。

根據反傾銷條例第二十八條和第二十九條的規定，商務部決定採用保證金形式實施臨時反傾銷措施。自周六起，進口經營者在進口原產於美國的丙酸時，應依據初裁決定所確定的保證金比率向中國海關提供相應保證金，對美國公司徵收的保證金比率為43.5%。丙酸是重要的精細化工產品和有機合成原料，主要用於生產防腐劑、防霉劑、除草劑、醫藥中間體等，廣泛應用在食品、飼料、農藥、醫藥等領域。