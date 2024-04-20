FBI稱遭華黑客網攻美基建

【本報綜合報道】美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗‧雷周四表示，與中國政府有關聯的黑客已經入侵美國關鍵基礎設施，並伺機發動毀滅性的攻擊。中國駐美大使館回應批評，美國將網絡安全問題政治化。

克里斯托弗‧雷在美國范德堡大學主辦的現代衝突與新興威脅峰會上表示，獲中國政府支持的黑客組織「伏特颱風」成功入侵電訊、能源、水等關鍵領域的多間美企，其中23間管道營運商成為攻擊目標。他指摘，中國正加強對美國關鍵基建造成實際破壞的能力，擬對民用基礎設施進行低空打擊，試圖引起恐慌，又指中國黑客操作一系列僵屍網絡以掩蓋其惡意網絡活動。

中國外交部日前回應指，「伏特颱風」屬於勒索軟件犯罪組織，與中國政府無關。中國駐美大使館發聲明支持有關說法，並批評美國一些人把網攻溯源用作攻擊和抹黑中國的工具，卻反稱美國才是受害者。

荷蘭指華諜謀盜技術 另一方面，荷蘭軍事情報和安全局在周四發表的年度報告表示，中國間諜已將荷蘭半導體、航空航天和海事行業作為目標，藉此強化武裝力量。報告指出，中國試圖以各種方式掌握荷蘭的技術，包括網絡間諜活動、收買荷蘭公司內部人員、收購、規避出口限制以及毋須許可證的技術逆向工程等。