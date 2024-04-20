巡邏機訓練時導彈墮海 台指沒火藥

已由維修員檢查

一架屏東基地第6聯隊的P3C海上巡邏機在訓練空域例行訓練期間，機翼下掛載的一枚小牛導彈訓練彈突然掉入海中。P3C海上巡邏機其後安降屏北基地，由修護人員依程序檢查，人機均安，後續將依技令檢修，維護飛機妥善。有台灣空軍官員表示，墜海的訓練彈型號為AGM65B。有別於實彈，訓練彈沒有火箭發動機與高爆彈頭，僅有前方的尋標頭，用於練習追蹤瞄準目標。為了便於地勤人員識別，訓練彈漆上藍色條紋。