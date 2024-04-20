台灣新內閣 僅添兩女性惹質疑

卓榮泰表示，上述人士都是最傑出人才，行動創新內閣同樣秉持跨領域、跨黨派、跨世代的理念，以台灣希望工程為藍圖，以人民需求為優先積極行動。他指出，彭啟明過去長年深耕氣候、環境保護等議題，常代表台灣對外進行國際交流，現任天氣風險管理開發公司總經理，同時具電腦公會及氣候變遷聯盟雙重身份，可望串接產業與企業，促進與政府合作，提早達成碳中和的目標。

這次新增勞動部長何佩珊、客委會主委古秀妃兩名女性閣員，惟外界質疑女性閣員比例過低。卓榮泰表示，民主大聯盟精神是這次籌組內閣團隊最高原則，未來還有一些閣員徵詢，也遵照跨領域、跨黨派、跨世代用人唯才原則，這樣的工作會在近期結束，在女性比例方面持續努力，團隊將以全新面貌接受全民檢驗。台媒指，外界高度關注的國安人事料於下周最後一波名單公布，將由準總統賴清德親自主持。