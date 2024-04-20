美逼TikTok剝離 有望下周立法

【本報綜合報道】美國國會正推動要求北京字節跳動剝離旗下影片分享平台抖音海外版TikTok的法案，經眾議院和參議院商議後，該法案將綑綁到包括為烏克蘭和以色列提供新援助的法案，且因為剝離字節跳動的期限由6個月延長至一年，而獲得參議院商務委員會主席坎特韋爾表態支持，總統拜登亦已一早表明會簽署法案，因此外界相信，TikTok剝離法案有望可在下周成功立法。

之前因為剝離期限過短而質疑法案的坎特韋爾，周三在聲明表示，成功推動將法案中的TikTok剝離期限從6個月延長至一年。現版本的法案將給予TikTok 9個月的出售期限，如果出售程序進行中，還可多延長3個月。

擬綑綁援烏以法案 聲明中坎特韋爾指：「延長剝離期限是必要的，這可確保新買家有足夠時間完成交易。我支持這項更新的立法。」

TikTok發言人豪雷克周四發聲明，指眾議院利用重要的外國及人道主義援助作為幌子，再次推動一項將會踐踏1.7億美國人言論自由的法案，重創700萬家企業，以及關閉一個每年為美國經濟貢獻240億美元（約1,872億港元）的平台。