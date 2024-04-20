日自衞隊去年緊急升空669次

【本報綜合報道】日本防衞省統合幕僚監部昨日表示，日本航空自衞隊去年度針對可能侵犯日方領空的外國飛機，合共緊急升空669次，比上年度778次減少。對象方面包括推定在內，針對中國有479次，減少96次；針對俄羅斯有174次，增加24次。

日本防衞省統合幕僚監部表示，去年度只有一宗侵犯日方領空的事件，是去年10月31日一架俄羅斯直升機在北海道根室半島海域飛行。

解放軍無人機除了飛越沖繩縣與那國島及台灣之間空域外，還首次在日本海飛行；日本防衞省認為，解放軍擴大對無人機的使用，日方對此加強警戒。在日本全國4支航空自衞隊航空方面隊中，負責應對釣魚島周邊東海空域的南西航空方面隊，緊急升空次數最多達到401次。

日防長擬訪美晤奧斯汀 另一方面，日本傳媒周四引述消息報道，日本防衞大臣木原稔正在協調下月初到訪美國夏威夷，與美國國防部長奧斯汀舉行會談，屆時磋商如何提升日美同盟的威懾力和應對能力，又計劃與澳洲國防部長馬爾斯一起舉行美日澳三國防長會談。