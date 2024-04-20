福建優化民航空域 啟用兩銜接線

西向東運行 台灣綠營質疑掩護軍機行動 中國民航局昨日宣布，福建地區空域實施優化調整，即日起啟用M503航線W122、W123銜接航線西向東運行。國台辦發言人朱鳳蓮同日表示，啟用兩條銜接航線可以緩解地區航班增長壓力，保證飛行安全，並且減少航班延誤，保障旅客權益，對兩岸同胞都有利。

朱鳳蓮指出，民航局1月30日對外宣布，自2月1日起取消M503航線自北向南運行的飛行偏置措施，並公布將啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，提升空域運行效率。M503航線位於上海飛行情報區內，設立和啟用這一航線是大陸民航空域管理的一項常規工作。M503航線取消飛行偏置以來，總體運行安全平穩，切實改善了兩岸航班營運，進一步便利了兩岸人員往來。

稱滿足粵港澳航運需求 中國民航局指出，福州長樂機場進離場空域將於5月16日進一步優化調整。民航局續稱，今年民航業已由恢復發展轉向增量提質階段，此次優化福建地區空域、調整M503航線及其銜接線運行，將有利於滿足長三角與粵港澳地區間，以及東南沿海地區航空運輸發展需求，優化運行環境，保障飛行安全，增強應對雷雨季節保障能力，提高航班正常性，服務旅客出行。

W122及W123銜接航線啟用後，福州及廈門航班不需繞至北方，而是直接由西向東飛往鄰近海峽中線的M503航線。台灣民進黨立委沈伯洋認為，此舉有掩護軍機繞台之嫌。有20年民航機師資歷的台灣民眾黨台北市議員張志豪稱，接通W122及W123銜接航線是為了緩解內陸航道壅塞，且大陸調整航道都是在自家的上海飛行情報區內，並沒穿越海峽中線或跨壓至台北飛行情報區，從台灣起飛的國際航線沒有受到太大影響。

張志豪分析道，兩條銜接航線有一定高度，只有在飛機很多或天氣不好情況下，才會稍微影響金門機場，但說不上是重大影響，不影響技術及飛行安全。對於台灣會否因此受到軍事威脅，張志豪則指軍機任何時間都可由西往東，而台灣雷達系統先進，一定有方法掌握空中狀況，呼籲大家別太驚慌。本報綜合報道

M503航線位置圖