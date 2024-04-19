美國鷹派新一代 正策劃擊敗中國

自1991年蘇聯解體之後，美國政府內的新保守主義政治力量高坐殿堂，擁護它的有猶太國際金融資本、石油能源商及軍工集團，兩方面均有為其政治及利益服務的智庫，多年來以全球軍事優勢及強大的美元霸權，一直支配世界及號令盟友，旨在鞏固全球的利益。雖然經歷2008年金融海嘯，以及阿富汗戰爭、俄烏戰爭的挫敗，但這股勢力把挫敗當作考驗，視之為警惕，更聚焦在一切經濟、軍事挫敗以及未來挑戰的「主因」：中國的經濟及軍事崛起。

中美博弈 兇險漫長 如今這股鷹派勢力的年輕一代正在冒起，磨拳擦掌準備在特朗普再出任總統時，主導中美的新一輪博弈。它其中兩個風雲人物，一個是博明（Matt Pottinger），他於特朗普任總統時曾出任副國家安全顧問，如今是保衞民主基金會中國事務的主席，他被認為若特朗普再當選總統，大有機會出任國家安全顧問。另一個是加拉格爾（Mike Gallagher），他是眾議員及眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會前主席，據稱將辭任眾議員，準備到帕蘭泰爾技術公司工作，該公司最近得到美國軍方及國防部的軍事資訊科技合約。

兩人最近在美國具影響力的《外交事務》雜誌，共同發表了引起軍政界廣泛關注的文章，批評拜登政府的對外政策嚴重錯誤，特別是在中美鬥爭中，不是要管理好與中國的競爭以保持優勢，而是要完全擊敗中國這個正在冒升的對手。而要成功擊敗中國，須達到兩個條件，一是令中國領導層放棄在冷戰及熱戰中成功競爭、壓倒美國及其民主盟友；二是使中國的精英及廣大民眾得到啟迪，可以尋找到新的發展模式，不再壓迫人民及以強硬經濟外交政策壓迫其他國家。

這就說明儘管中國一直強調和平發展，並且奉行國際商貿開放共贏，但博明及加拉格爾代表的新一代鷹派人物，還是視中國為其霸權的威脅，也只有透過用鬥爭方法促使中國政權更替，才能保持美國的世界主導權。二人雖然聲言不是想「強行推動政權更替、顛覆及戰爭」，但又認為中國領導人並不是可協商解決問題的夥伴，鬥爭是要努力造就中國有這樣的新領袖出現。看來，中美博弈道路將會兇險漫長。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻