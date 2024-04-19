米高安哲羅草圖 157萬成交

【本報綜合報道】一張由意大利文藝復興時期藝術大師米高安哲羅繪製的草圖，連同其最後一位直系後裔寫於1836年的一封信，近日在美國紐約的拍賣會上以逾20萬美元（約157萬港元）成交，達到其估價的逾33倍。

私人收藏作品背面發現 這張草圖最初由拍賣行專家在一幅私人收藏畫作的背面發現，草圖上畫有一個潦草正方形，作為大理石的示意圖，並寫有意大利語「simile」，與英語「similar」意思相同，意指相似，推測是米高安哲羅在創作著名教堂天花板壁畫《最後的審判》時繪製。過去研究顯示，米高安哲羅經常在紙上繪製大理石塊的草圖，相關圖紙通常還包括有關大理石塊運輸和材料成本的資訊。

米高安哲羅一生創作大量作品，但他為追求完美，於1564年去世前銷毀大部分素描作品，在其留下的作品中，僅有不到10幅屬私人所有。至於米高安哲羅作品最高拍賣成交價紀錄則是在前年創下，當時一幅裸體素描在法國巴黎以2,300萬歐元（約1.9億港元）成交。