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雜技團大象逃脫逛大街
美國傳媒周三報道，蒙大拿州一隻大象周二從雜技團中逃脫，其後在城市道路上閒逛，導致當地交通一度停擺。不少民眾對見到大象感到興奮，並用手機記錄大象在城市行走的奇觀。所幸事件中無人受傷，大象最終也被飼養員安全帶回雜技團。
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