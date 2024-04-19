雜技團大象逃脫逛大街

美國傳媒周三報道，蒙大拿州一隻大象周二從雜技團中逃脫，其後在城市道路上閒逛，導致當地交通一度停擺。不少民眾對見到大象感到興奮，並用手機記錄大象在城市行走的奇觀。所幸事件中無人受傷，大象最終也被飼養員安全帶回雜技團。